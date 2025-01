Vicenzatoday.it - Perde il controllo dell'auto, schianto contro le barriere di protezione del marciapiede

Leggi su Vicenzatoday.it

Poco dopo le 14 di oggi, lunedì 27 gennaio 2025, una Ford Focus proveniente dal centro di Montecchio Maggiore, stava percorrendo viale Europa quando, per cause in corso d'accertamento, il conducente ha perso il, invadendo la corsia opposta per circa 50-70 metri.Il veicolo ha.