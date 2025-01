Chietitoday.it - Per il Giorno della memoria Chieti nuova 3 febbraio e Unitre presentano "Destinatario sconosciuto"

Leggi su Chietitoday.it

Sono passati ottanta anni dal 27 gennaio 1945,in cui furono abbattuti dall’esercito sovietico i cancelli del campo di sterminio di Auschwitz. In Italia, dal 2000, per opera soprattutto del giornalista, scrittore e politico Furio Colombo, il 27 gennaio 1945 fu istituito come