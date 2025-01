Veneziatoday.it - Pedone investito sulle strisce, aiutato si riprende: non è in pericolo di vita

Un'auto lo ha toccato, l'urto non è stato violento e l'anziano coinvolto nell'investimento avvenuto verso le 17 di lunedì, 27 gennaio, seppur a terra non ha avuto conseguenze gravi per l'impatto. È successopedonali di attraversamento lungo il Terraglio all'incrocio con via San.