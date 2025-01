Thesocialpost.it - Parigi, la studentessa 20enne Emma Cadelli trovata morta nella sua stanza

aveva 20 anni. Era unaitaliana che viveva aper studiare chimica all’università Paris-Saclay. Originaria di Roveredo in Piano, in provincia di Pordenone, aveva frequentato il Collegio Pio X International a Treviso. Sabato notte, il suo percorso si è interrotto in modo tragico.Leggi anche: Treviso, Arianna Herri muore a 23 anni per una miocardite fulminanteIl ritrovamento e l’allarme dei familiariè statasenza vitasua camera, all’interno di uno studentato vicino all’università. I genitori si sono preoccupati domenica mattina, dopo che la ragazza non aveva risposto a diverse telefonate. La sera prima,aveva parlato con loro e raccontato che avrebbe pranzato con un’amica il giorno successivo. Il silenzio ha fatto scattare l’allarme.