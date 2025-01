Bubinoblog - PALINSESTI 2-8 FEBBRAIO 2025: TRE SERIE E UNO SHOW SALUTANO IL PUBBLICO, MILAN-ROMA

Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7d dal 2 all’8Rai1D: Mina Settembre 3 (4/6) 1°TvL: Il Conte di Montecristo (4/4) fineM: Blackout: Le Verità Nascoste 2 (4/4) fineM: Sposa in RossoG: Un Passo dal Cielo 8 (5/6) 1°TvV: Dalla Strada al Palco (5/5) fineS: Ora O Mai Più (5/7)Canale 5D: Tradimento 1°TvL: Grande FratelloM: Endless Love fineM:(Coppa Italia)G: Grande FratelloV: Benvenuti al SudS: C’è Posta per Te (5/9)Altre segnalazioniNessuna segnalazioneAltre segnalazioniDal 05/01, ore 14:10 – Tradimento 1°TvRai2D: 911 + 911: Lone Star 1°TvL: Boss in Incognito RM: Stasera Tutto è Possibile (2/10)M: Ritorno in Paradiso + Delitti in Paradiso 1°Tv + RG: The Rookie 6 fineV: film + CSI: Vegas RS: Elsbeth (2/5) 1°TvItalia 1D: Le IeneL: Avengers: Endgame 1°TvM: Atalanta-Bologna (Coppa Italia)M: The Day After TomorrowG: Harry Potter e il Calice di FuocoV: Weekend in Taipei 1°TvS: Tata Matilda e il Grande BottoAltre segnalazioniIl 06/02, ore 11:10 – Sci AlpinoAltre segnalazioninessuna segnalazioneRai3D: ReportL: Lo Stato delle CoseM: Il Re di Napoli: Storia e Leggenda di Mario MerolaM: Chi l’ha Visto?G: Splendida CorniceV: FarWestS: Petrolio newRete 4D: Zona BiancaL: Quarta RepubblicaM: E’ Sempre CartabiancaM: Fuori dal CoroG: Dritto e RovescioV: Quarto GradoS: .