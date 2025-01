Davidemaggio.it - Ora o Mai Più, Scanu non risparmia nemmeno Rita Pavone: “Ha capito che siamo in gara noi?”

Nonostante i tentativi di gettare acqua sul fuoco di Marco Liorni, la vis polemica di Valerionon si ferma. Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, il cantante sardo non ha infattito nuove frecciatine ai coach di Ora o Mai Più 2025. Certo del fatto che anche loro sentano la competizione della, anche se negano (il buonismo è imperante in quello studio purtroppo!), il maddalenino ha fatto una piccola rimostranza alla sua coach. Quest’ultima, a suo dire, lo starebbe indirettamente penalizzando a causa dei voti troppo altri assegnati ai suoi avversari.Secondo me il bagno di umiltà ce lo dovremo fare un po’ tutti sempre. (.) Secondo me la sua è stata più una provocazione, la mia una risposta piccata perché non mi aspettavo quel tipo di. (.) Non capivo il perché di questa cosa, quindi ad un certo punto io, vedendomi attaccato, sono partito in quarta, in quinta forseha asserito, durante la chiacchierata con Caterina, in merito alla discussione con Rettore avvenuta sabato scorso.