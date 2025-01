Milanotoday.it - On e followyourpassion insieme per un anno di grandi gare

Leggi su Milanotoday.it

MILANO – Dopo aver supportato una gara di notevole richiamo internazionale come il 68° Campaccio Cross Country lo scorso 5-6 gennaio, On, azienda di calzature e abbigliamento premium sportivo nata in Svizzera nel 2010, continua a credere nelle potenzialità degli eventi sportivi italiani.