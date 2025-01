Feedpress.me - Omicidio di Angela Petrachi a Lecce, al via il processo di revisione a Catanzaro

È iniziato questa mattina presso la Corte d’Appello diildia carico di Giovanni Camassa , 57 anni, agricoltore salentino condannato all’ergastolo per l’di, giovane mamma di 31 anni originaria di Melendugno (). Camassa, assolto in primo grado per non aver commesso il fatto, era stato condannato in via definitiva nel febbraio 2014 per.