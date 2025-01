Ilfattoquotidiano.it - Nuovo record per il tennis italiano: undici azzurri nella Top 100 del ranking Atp

Una giornata storica per il. Per la prima volta, infatti, nelATP si trovano 11 giocatori italiani. E, sempre per la prima volta, l’Italia è la nazione con più giocatori tra i primi 100 del mondo. Jannik Sinner continua a guidare il gruppo tricolore di Top 100, forte del suo terzo titolo Slam in carriera all’Australian Open 2025. L’altoatesino ha raggiunto gli otto titoli in quelli che l’ATP definisce i grandi tornei (Slam, Masters 1000, Nitto ATP Final, Giochi Olimpici), sette dei quali vinti dall’inizio del 2024.Sinner,più titolato nei majorstoria delmaschile, mantiene 11.830 punti in classifica con la conferma del titolo. Alle sue spalle, in classifica, troviamo Lorenzo Musetti numero 17 del mondo, Matteo Berrettini 33, Flavio Cobolli 34, Lorenzo Sonego alla numero 35, Matteo Arnaldi 40, Luciano Darderi 47, Luca Nardi 83, Fabio Fognini 89, Francesco Passaro 90 e Mattia Bellucci 98.