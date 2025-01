Nuovo album per Jovanotti, un viaggio nel corpo umano per ritrovarsi

Leggi su Ildenaro.it

MILANO (ITALPRESS) – Esce il 31 gennaio “Ilvol.1”, ildi Lorenzoper Island/Universal Music.A distanza di otto anni da “Oh, Vita!” e di tre anni da “Il disco del sole”, arrivano 15 canzoni che compongono la tracklist dell’, tutte diverse tra loro, e ognuna parte di ununico, unche torna a vivere e a danzare.L’, scritto in oltre due anni, è solo il primo volume dellavoro. Ilè unmusicale che parla di rinascita, libertà e autenticità: ogni traccia è una tappa di un percorso personale e universale, dove emozioni profonde e introspezione si fondono con suoni contemporanei e contaminazioni globali. “Spesso scopri le cose quando si rompono, quando ti mancano. Mi sono accorto che non avevo mai considerato davvero ilfino a quando si è rotto”, spiega il cantante ricordando l’incidente in bici che lo ha messo ko per lungo tempo.