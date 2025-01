Lidentita.it - Nuova corsa al centro: paradiso mitologico fra destra e sinistra

Duncan Black nel 1948, poi ripreso da Anthony Downs nove anni dopo, elaborarono l’interessante “teorema dell’elettore mediano” riprendendo parte degli studi di matematica applicata alle scienze sociali del Marchese di Condorcet. Secondo questo teorema, in uno scontro fra due partiti vince sempre quella forza che più si avvicina al sentire dell’elettore mediano. In Italia per .alfraL'Identità.