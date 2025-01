Liberoquotidiano.it - "Non mi ha scritto nessuna": sfregio a Iva Zanicchi, lo sfogo che scuote il Festival di Sanremo

Iva, icona della musica italiana, si prepara a ricevere il prestigioso premio alla carriera durante il prossimodi, il primo dell'era Carlo Conti. La cantante, intervistata da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari nel programma Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, ha condiviso emozioni, ricordi e un pizzico della sua proverbiale ironia. Ma si è anche tolta qualche sassolino dalle scarpe. Parlando delle colleghe che si sono congratulate con lei per questo importante riconoscimento, laha rivelato: "Per ora non mi ha, ma sono sicura che arriveranno. Mi scrivono sempre Rita Pavone e Rosanna Fratello, e anche Ornella Vanoni si fa sentire spesso. Mi ha telefonato poco tempo fa. Patty Pravo? Non mi ha mai.", ha rimarcato l'aquila di Ligonchio. L'artista, che ha vinto tre kermesse nel corso della sua lunga carriera, sarà ospite nella serata di giovedì, durante la quale si esibirà con un medley delle canzoni che le hanno permesso di trionfare nella kermesse.