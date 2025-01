Romatoday.it - "No Bulli", evento della Virtus GVM Roma 1960 con Abodi: "Insegnare il valore del rispetto"

Leggi su Romatoday.it

LaGvmscende in campo per una giornata all’insegna dello sport dedicata alla lotta alsmo e al cybersmo, che ha visto la partecipazione del Ministro per lo Sport e i Giovani Andreae il supporto del Consiglio regionale del Lazio.Sul campo di allenamento