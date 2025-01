Lanazione.it - Nick Cave in concerto al Lucca Summer Festival

, 27 gennaio 2025 – Un altro grande nome alsi esibirà in piazza Napoleone il 17 luglio.ha annunciato una nuova serie di spettacoli da solista per quest'estate, con esibizioni in Svizzera, Germania, Italia, Norvegia, Lettonia, Bulgaria e Francia. Concerti in Italia Saranno in tutto quattro i concerti italiani di questo tour:Anfiteatro degli Scavi di Pompeia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma (due serate)sarà accompagnato dal bassista Colin Greenwood, e il duo presenterà brani che coprono l'intera carriera di. Successo Internazionale Questo tour segue una serie di spettacoli da solista sold out sia in Australia che in Europa nel 2024. Lo scorso anno,& The Bad Seeds hanno pubblicato Wild God, il loro 18º album in studio.