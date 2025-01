Leggo.it - Neonata rapita, Moses in tv da Bruno Vespa: «Mia moglie Rosa non è pazza». Ma l'avvocato chiede la perizia psichiatrica

Leggi su Leggo.it

Omogo Chidiebere parla per la prima volta in tv dopo l'arresto per il rapimento dellaa Cosenza. L'uomo sarebbe stato incastrato da sua, che ha organizzato.