Firenzetoday.it - Nella Giornata della Memoria sotto Palazzo Vecchio la contestazione per la Palestina / FOTO

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayTante, a Firenze come in tutta Italia, le iniziative per la, anniversarioliberazione del campo di concentramento nazista di Auschwitz, ormai 80 anni fa, da parte delle truppe sovietiche dell'Armata Rossa.