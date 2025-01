Agi.it - Nel ghetto di Cracovia, gli studenti romani rivivono la Shoah

Leggi su Agi.it

AGI - Nel giorno in cui si celebra l'80esimo anniversario della liberazione dei campi di sterminio di Auschwitz-Birkenau, 142hanno visitato ildi, guidati dallo storico Pezzetti che attraverso le immagini fotografiche ha mostrato loro la trasformazione della città dopo il 1941 quando il quartiere ebraico è stato trasferito aldilà del fiume Vistola, che taglia la città, per rispondere ai requisiti tecnici richiesti dai nazisti, ovvero che vi fosse vicina una linea ferroviaria e che ci fosse modo di isolarlo. E i muri di quel nuovo quartiere come ha spiegato lo storico dovevano avere uno stile "tombale" e per questo avevano una forma arrotondata visibile ancora oggi. Qui nel 1941 vengono spostati i 20 mila ebrei di, dal quartiere Kaziemerz al nuovonazista, per poi essere deportati nel 1942 in campi speciali, "gasati" in camere a gas mobili ovvero collegando i tubi di scarico dei camion nei cassoni.