Spazionapoli.it - Napoli-Udinese, info e dettagli per l’acquisto dei biglietti: l’annuncio del club

Leggi su Spazionapoli.it

Negli ultimi minuti, ilha reso nota la modalità di acquisto deiper il match contro i friulani. Di seguito le.Ilsfiderà l’il prossimo 9 febbraio nel match che andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona. Proprio per il match contro i friulani c’era molta attesa perlegato alla vendita dei. Infatti, la società azzurra ha comunicato tutte letramite un comunicato ufficiale.La vendita deisarà divisa in due diverse fasi. Di seguito il comunicato della società azzurra che spiega le modalità e le tempistiche perdei tagliandi.in vendita da domani: le ultimeLa società azzurra tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale ha spiegato le modalità d’acquisto deie non solo.