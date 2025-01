Spazionapoli.it - Napoli su Garnacho, è cambiato tutto: che intreccio di mercato

Arrivano novità importanti sulla trattativa per portare aAlejandro: svelata la posizione dell’argentino.In casacontinua la ricerca del nuovo esterno offensivo dopo l’addio di Kvaratskhelia. Il nome in cima alla lista di Manna continua ad essere quello di Alejandro, il preferito di Conte per sostituire il georgiano. La strada per arrivare all’argentino, però, si starebbe complicando nel corso delle ultime ore., parti lontane: l’argentino non vuole lasciare ManchesterSi complica la pista per portare aAlejandro. L’attaccante argentino anche oggi è partito dal primo minuto nel match contro il Fulham, segnale di una ritrovata centralità nello scacchiere di Amorim. Secondo quanto raccontato da Alfredo Pedullà, inoltre, l’accordo tra le parti sarebbe ancora molto lontano.