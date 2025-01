Terzotemponapoli.com - Napoli Basket, arriva Egbunu

Leggi su Terzotemponapoli.com

La S.S.comunica di aver sottoscritto un accordo fino al termine della stagione con l’atleta nigeriano John. Il centro, 211 cm, è nato a Bauchi, in Nigeria, il 31 ottobre 1994.si trasferisce giovanissimo con la famiglia in Georgia (USA). Nel 2013-2014 inizia la sua carriera collegiale con la University of South Florida dove realizza il record di rimbalzi (198). L’anno successivo si trasferisce alla University of Florida dove resta per tre stagioni. Nel 2019 riparte dalla G-League con la maglia dei Long Island Nets, squadra satellite Brooklyn, dove ha la media di 10.3 punti e 7.4 rimbalzi a partita. All’inizio della stagione 2020-21 firma con i coreani del KT Sonicboom compagine con la quale disputa solo 4 partite prima di trasferirsi per la prima volta in Italia con la Pallacanestro Varese, dove gioca 20 gare in due scorci di stagione chiudendo con una media di circa 11 punti e 9 rimbalzi a partita.