Napolipiu.com - Napoli, assalto a Ndoye se salta la pista estera

Leggi su Napolipiu.com

sela">Gli azzurri valutano l’esterno del Bologna come alternativa se non dovessero concretizzarsi le trattative per Garnacho e Adeyemi. Conte vuole un rinforzo entro 48 ore.lprepara la mossa per l’attacco. Secondo quanto riporta Il Mattino, la dirigenza azzurra sta valutando Dandel Bologna come possibile rinforzo per il reparto offensivo.L’esterno svizzero di origini senegalesi rappresenterebbe l’alternativa concreta se dovessero sfumare le trattative per Garnacho e Adeyemi. Il quotidiano precisa che la“prenderebbe forma soltanto nel caso in cui tramontino clamorosamente le prime due piste”.Con il mercato che volge al termine, Conte ha chiesto alla società un rinforzo nelle prossime 48 ore. L’attaccante del Bologna potrebbe rappresentare la soluzione ideale per tempistiche e fattibilità dell’operazione.