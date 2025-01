Ilnapolista.it - Nainggolan arrestato per traffico internazionale di droga

Secondo quanto riportato dalla stampa belga, l’ex centrocampista di Cagliari, Roma e Inter, Radjaè statoquesta mattina con l’accusa didi stupefacenti. Sono 30 le perquisizioni effettuate tra Anversa e Bruxelles. Il procuratore belga Julien Moilin:«L’ indagine riguarda presunti atti di importazione di cocaina dal Sud America all’Europa, attraverso il porto di Anversa, e la sua ridistribuzione in Belgio. Nell’ambito di un caso della sezione criminalità organizzata della Procura di Bruxelles, affidato a un giudice istruttore di Bruxelles, la polizia giudiziaria federale di Bruxelles ha effettuato lunedì mattina 27 gennaio 2025 30 perquisizioni, principalmente nella provincia di Anversa e a Bruxelles, ma anche nella periferia di Bruxelles. Dato che gli interrogatori sono in corso e nel rispetto del principio di presunzione di innocenza, in questa fase non verranno rilasciati ulteriori commenti».