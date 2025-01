Agi.it - Nainggolan arrestato per traffico di droga

AGI - Radjaè statoin Belgio con l'accusa dididal Sudamerica. La notizia data dai media belgi ha scosso il mondo del calcio: il 36enne ex centrocampista di Cagliari, Roma e Inter è accusato dalla Procura di Bruxelles di essere coinvolto nell'importazione di cocaina dal Sudamerica al porto di Anversa e nella sua ridistribuzione in Belgio. La polizia federale belga ha eseguito una trentina di perquisizioni domiciliari a Bruxelles e ad Anversa e l'ex nazionale dei Diavoli Rossi è stato subito interrogato dai magistrati. Sorpresa è stata espressa dal nuovo club di, il Lokeren-Temse, a cui il 'Ninja' era da poco approdato da svincolato. La societa' della serie B belga ha fatto sapere di aver appreso la notizia dell'arresto dalla stampa, dopo che non si era presentato all'allenamento mattutino.