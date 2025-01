Ilrestodelcarlino.it - "Muoviamo comunque la classifica"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Fermana torna dallo stadio "Mario Lancellotta" con un buon punto. Il tecnico Brini, in sala stampa, analizza l’1-1 in casa dell’Isernia: "È un risultato più che giusto per quanto si è visto in campo. Conoscevamo la forza dei nostri avversari ed eravamo consapevoli della difficoltà della gara". Queste le prime parole di Brini che poi si sofferma sulla prestazione della squadra. "Abbiamo impostato bene l’incontro, ma siamo riusciti a esprimerci bene solo in alcuni frangenti. Rispetto alle ultime uscite siamo stati meno lucidi, malae accettiamo di buon grado questo punto. Siamo consapevoli che sarà una seconda parte di stagione da affrontare con grande grinta e determinazione per centrare l’obiettivo. Essere riusciti a pareggiare subito dopo il vantaggio dell’Isernia è stato molto importante.