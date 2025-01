Quotidiano.net - Mps sale dopo offerta su Mediobanca, attenzione sul risiko finanziario

Leggi su Quotidiano.net

Mps gira in rialzo,un avvio in flessione, mentreresta in terreno negativo. L'si concentra sui titoli dell'di Siena su Piazza Cuccia. A Piazza Affari Mps guadagna lo 0,65% a 6,54 euro mentrecede lo 0,58% a 16,36 euro. Le 2,3 azioni che Mps (6,54 euro l'una) offre per ogni azionevalgono in questo momento 15,042, a fronte di 16,36 euro chequota in Borsa. E' stato intanto formalmente convocato per domani mattina il consiglio di amministrazione diche dovrà analizzare l'pubblica di scambio di Mps. Al termine della riunione il cda dovrebbe formalizzare la sua prima valutazione di un'ops che Piazzetta Cuccia, a quanto è trapelato in questi giorni, giudicherà con ogni probabilità ostile e non in grado di creare valore.