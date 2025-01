Morti cardiache improvvise e prevenzione, Casasco (Fmsi) "Modello Italia in Uk"

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – "Siamo a Londra per spiegare ilno, unico al mondo", per la "dellenegli atleti", ma anche per "trasferire queste conoscenze per la prescrizione dell’attività fisica nella popolazione e prevenire molte malattie". Lo ha detto Maurizio, medico specialista, professore e presidente della Federazione medico sportivana () .