Monossido, in Toscana 5 vittime in pochi giorni. "Così si combatte il pericoloso gas"

Firenze, 27 gennaio 2025 – Solo nella seconda metà del mese di dicembre scorso, rende noto il Dipartimento di Prevenzione della Auslcentro, insono avvenuti 5 decessi e 10 persone sono rimaste intossicate a causa deldi carbonio “CO”: il killer silenzioso, perché è un gas inodore, incolore e insapore, non irritante, caratteristiche, queste, che lo rendono estremamenteproprio perché non viene avvertito da nessuno dei nostri sensi. Le cause delle intossicazioni Secondo quanto rilevato dall’Asl le principali cause dei decessi e delle intossicazioni sono, principalmente, sempre imputabili a manutenzioni non eseguite, impianti non a norma e comportamenti sbagliati. Gli incidenti si verificano prevalentemente in ambito domestico: per utilizzo di bracieri di legna, per la cattiva tenuta delle canne fumarie o non conformi alle vigenti normative, per insufficiente ventilazione e per l’istallazione di apparecchi termici in locali non idonei.