Minacce ai pm. Rafforzate le scorte a Viola e Cerreti

di morte al procuratore capo di Milano Marcelloe alla pm della Dda Alessandra. Lesarebbero ritenute, dalla Prefettura in accordo con i carabinieri, molto serie e circostanziate, tanto da portare ad innalzare le misure di sicurezza nei confronti dei due magistrati che già hanno la scorta da anni. La Procura di Brescia, competente sulle indagini che hanno come vittime le toghe milanesi, ha nel frattempo aperto una inchiesta per chiarire i contenuti dellee avere certezze sul loro collegamento con l’inchiesta "Hydra" che stanno portando avanti i militari. "Hydra" è il nome della inchiesta sulla mafia a tre teste, cioè l’alleanza in Lombardia tra Cosa Nostra, Camorra e ‘ndrangheta, entrata nel vivo con la conferma della suprema corte dell’impianto dell’accusa di mafia e l’esecutività degli arresti.