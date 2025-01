Iltempo.it - Minacce a Sartori, la chiamata di Piantedosi: solidarietà dal governo

Il ministro dell'Interno, Matteo, ha contattato telefonicamente il questore di Bolzano, Paolo, per esprimergli vicinanza ea seguito delle recentiricevute. Nel corso della conversazione,ha confermato pieno sostegno all'operato del questore, incoraggiandolo a proseguire il suo lavoro con determinazione e assicurandogli il supporto del. Il ministro sta seguendo con la massima attenzione la vicenda, che è al vaglio delle autorità competenti al fine di individuare tempestivamente i responsabili. Nuove scritte conall'indirizzo del questore Paolo, infatti, sono comparse a Bolzano. L'ultimo episodio si è verificato in viale Venezia, dove è apparso lo slogan «esplodi» scritto su un muro. Non è la prima volta che il questore viene preso di mira con scritte che incitano all'odio verso la polizia: episodi simili si erano già verificati nei pressi di un cantiere in via Duca d'Aosta e sui cartelli dell'ospedale cittadino.