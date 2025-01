Tg24.sky.it - Milano, donna accoltellata in casa: è grave

Unadi 57 anni è stataquesta mattina ined è ricoverata in gravissime condizioni. È accaduto prima delle 10 in via Palmanova, nella zona Nord-Est del capoluogo. Sul posto sono giunti il 118 e le forze dell'ordine. Le condizioni della, di origine cinese, sono apparse subito molto gravi ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Raffaele. Al momento non si conosce la dinamica dell'aggressione.