Lapresse.it - Migranti, naufragio in acque Sar Malta: morti tre bimbi

Tre giovani fratellini originari dell’Africa sonodurante la pericolosa traversata del Mediterraneo centrale con i loro genitori, ha dichiarato lunedì un gruppo umanitario tedesco dopo aver salvato 17 persone.Due fratellini sonoa causa dell’affondamento, mentre i genitori hanno riferito che un terzo bambino era scomparso prima del loro viaggio dalla Libia a bordo di un’imbarcazione con il fondo in vetroresina, non molto resistente. I sopravvissuti hanno riferito che diverse altre persone, tra cui il fratello dei ragazzi, sono morte durante il viaggio. Le persone stavano andando alla deriva quando la nave di soccorso è arrivata in risposta a una chiamata di emergenza.