Parmatoday.it - Mercato, Estevez può uscire in attesa di Ordonez

Leggi su Parmatoday.it

Fabio Pecchia non vede l'ora che arrivi lunedì 3 febbraio, quando i battenti del calciosi chiuderanno. Le cose finalmente saranno più chiare e quello che rimarrà sarà, nel bene e nel male, il gruppo che si giocherà la salvezza fino alla fine dell'anno. Di questo gruppo potrebbe non far.