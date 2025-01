Quifinanza.it - Mercati, ecco perché è il momento dei bond

Leggi su Quifinanza.it

“Nonostante l’aumento dei rendimenti, il mondo non sta abbandonando le obbligazioni – né minaccia di non finanziare più i deficit governativi. I rendimenti dei Treasury statunitensi a lungo termine, compresi tra il 4% e il 5%, riflettono la situazione dell’economia e il fatto che il decennio di bassi tassi d’interesse è ormai alle spalle. La buona notizia? Tutto ciò è potenzialmente di buon auspicio per un aumento dei rendimenti per gli investitori obbligazionari. Prima della crisi finanziaria globale, i rendimenti di una strategia aggregata globale a reddito fisso si aggiravano tranquillamente tra il 4% e il 5%: bentornati in quel mondo”. Lo sottolinea Chris Iggo, Chief Investment Officer di AXA IM Core, in una view sulle prospettive per iazionari e obbligazionari., è ildeiL’attuale mercato obbligazionario ribassista – spiega Iggo – è iniziato a settembre, in concomitanza con il taglio del tasso overnight da parte della Fed dal 5,50% al 5,0%.