'Mente' sul marito affilato ai Casalesi per il reddito di cittadinanza, condannata la moglie di 'scintilla'

Confermata la condanna a un anno di reclusione per Assunta Diana, 63enne di Casal di Principe,di SalvatoreNobis, luigotenente di Michele Zagaria, per aver reso dichiarazioni non corrispondenti al vero nell'attestazione Isee posta a fondamento della domanda presentata all'Inps.