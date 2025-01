Quotidiano.net - Menarini: rilancio con Geely per produrre bus elettrici sostenibili

Leggi su Quotidiano.net

"Ci abbiamo creduto fin dall'inizio e abbiamo salvato un patrimonio che gestioni disastrose, peggio ancora, scandalose stavano disperdendo". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che stamattina ha visitato la(ex Industria Italiana Autobus), in provincia di Avellino. L'azienda, nata nella seconda metà degli anni Settanta come Iveco, dopo una serie di cambi di proprietà, è detenuta al 99 per cento del Gruppo Seri di Caserta che ha acquistato le quote detenute da Invitalia, Finmeccanica e dal gruppo turko Karsan. Nelle scorse settimane, l'amministratore delegato, Vittorio Civitillo, ha a sua volta ceduto il 25 per cento delle quote alla multinazionale cineseche si occuperà prevalentemente della produzione della componentistica. "Il governo - ha aggiunto Urso - terrà accesi i fari sulla gestione del piano diche rappresenta una importante continuità per i lavoratori di Valle Ufita, ed è importante per l'Italia: con la rinascita del grande marchiomo busper il mercato italiano e internazionale".