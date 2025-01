Tpi.it - Meloni: “Le dimissioni di Santanchè? Bisogna valutare con lei”. E la ministra: “Non mi dimetto”

Leggi su Tpi.it

“Non mie vado avanti”. Lo dice ladel Turismo, Daniela, allontanando le voci su un suo possibile passo indietro a causa dei problemi giudiziari che la riguardano.– che lo scorso 7 gennaio è stata rinviata a giudizio per falso in bilancio nell’ambito dell’inchiesta sui conti di Visibilia – parla dal Villaggio Italia di Gedda, in Arabia Saudita, a margine degli incontri tra il Governo italiano e quello saudita che hanno portato alla stipula di accordi per circa 10 miliardi di dollari in ambito pubblico e privato.Sulla vicenda che riguarda ladel Turismo, interviene anche la presidente del Consiglio Giorgia, anche lei a Gedda: “Un rinvio a giudizio – sottolinea – non è per esso stesso motivo di dimissione”.? “È una valutazione che va fatta con il ministroe che anche, forse, deve fare soprattutto il ministro” pesando “quanto questo possa impattare sul suo lavoro di ministro”, risponde la premier, che nega qualsiasi “braccio di ferro” o “preoccupazione”.