Trevisotoday.it - Maltempo, in serata piogge intense: «Allerta per i comuni della Pedemontana»

Leggi su Trevisotoday.it

Il Centro decentratoProtezione civile Veneto, alla luce delle previsioni meteo per le prossime ore, ha dichiarato lo stato di attenzione per criticità idraulica nei bacini Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone e Livenza, Lemene e Tagliamento confermando l’gialla per criticità.