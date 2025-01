Anteprima24.it - M5S, Cammarano: “Allarme criminalità nel Cilento, inviata richiesta di incontro al Prefetto”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Questa mattina ho inviato una lettera aldi Salerno, Dott. Francesco Esposito, in merito alla grave situazione che sta interessando numerosi comuni dele della provincia di Salerno, dove registriamo un allarmante incremento di episodi criminosi. Negli ultimi mesi, i nostri territori sono stati teatro di una serie di furti in abitazioni private e attività commerciali, spesso perpetrati anche in pieno giorno. A soffrirne, in particolare, sono le fasce più vulnerabili della popolazione, come donne e anziani, con il conseguente diffondersi di un senso di insicurezza che mina la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. I sindaci, purtroppo, sono costretti a fronteggiare questa emergenza con fondi del tutto insufficienti e strumenti inadeguati, che limitano la capacità di garantire l’ordine pubblico e la sicurezza.