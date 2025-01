Baritoday.it - Lungomare di Bari, "panchina in pietra distrutta"

Leggi su Baritoday.it

Buongiorno. Questainè in queste condizioni da oltre un mese. Si trova sul marciapiede deldiin corrispondenza la chiesa di Santa Scolastica. Sicuramente è un grosso rischio per i pedoni. La cosa assurda è che giornalmente in quella zona passano o stazionano.