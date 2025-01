Lapresse.it - Los Angeles, arriva la pioggia: spegne gli incendi ma è allarme ceneri tossiche

Lacaduta domenica su alcune zone della California meridionale aumenta il rischio di fuoriuscita dinelle aree bruciate daglidella zona di Los. Le allerte per le inondazioni sono in vigore per le aree bruciate dai recentiscoppiati intorno al quartiere Pacific Palisades di Los, Altadena e Castaic Lak.Nonostante lapotrebbe aiutare i vigili del fuoco are gliancora attivi, è però molto pericolosa per via della situazione fortemente instabile nell’area.