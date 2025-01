Ilgiorno.it - Lombardia, maltempo persistente con piogge e neve in montagna. Stabilità solo da febbraio

Sulla, dopo un weekend di pioggia, anche la prima parte di settimana sarà caratterizzata dal passaggio di un perturbazione atlantica ben strutturata. Il risultato sarà che le perturbazioni continueranno a caratterizzare la giornata di oggi,. lunedì 27 gennaio, e quella di domani. Lacadràa quote di media-altacon clima non particolarmente freddo per il periodo, con assenza di gelate nelle zone di pianura. A seguire si forma un vortice depressionario sul mediterraneo nella seconda parte di settimana ma lanon sarà particolarmente coinvolta. Per una maggiore tempo più asciutto dovremo attendere il mese di. Lunedì 27 gennaio 2025 Sul nord Italia transiteranno nei prossimi giorni due perturbazioni atlantichediffuse e in intensificazione anche a carattere di isolato rovescio.