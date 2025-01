Nerdpool.it - LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro 2: il trailer della seconda stagione

Prime Video ha svelato ilufficialedi LOL: Chi fa,?il comedyOriginal italiano in quattro episodi, disponibile in esclusiva dal 27 febbraio. Tornano in veste di giurati Elio e Katia Follesa, tra i protagonisti più amati delle passate edizioni di LOL, al loro fianco la new entry Lillo Petrolo. Confermata la conduzione di Mago Forest, anche lui veterano del comedy, che accompagnerà i giudici alla ricerca del prossimo concorrente di LOL. Saranno quattro le guest star di puntata, Edoardo Ferrario, Valeria Graci, Lucia Ocone e Andrea Pisani che si uniranno alla giuria e potranno cambiare le sorti di un concorrente. In gara comici professionisti, amatoriali e artisti di ogni genere (maghi, cantanti, imitatori, mimi, improvvisatori, rumoristi, persone comuni con spiccate doti di intrattenimento, e molti altri) che si esibiranno davanti alla giuria per giocarsi la loro chance di entrare a far parte del castquintadi?LOL: Chi ride è fuori.