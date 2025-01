Sport.quotidiano.net - Lo slam degli abbracci: Sinner e Zverev oltre la rivalità

Roma, 27 gennaio 2025 – Del terzovinto da Jannik– entrato a pieno titolo nell’Olimpo del tennis – resteranno glidispensati dal campione azzurro, primo non solo per le vittorie che superano tutti gli italiani venuti prima di lui, ma soprattutto per umiltà ed empatia. Non è un azzardo se diciamo che, ieri, vedendolo mentre consolava lo sconfitto Alexanderdurante la premiazione agli Australian Open, il numero uno Jannik fosse davvero dispiaciuto per il dolore del rivale. Quasi che la gioia per la vittoria dovesse essere contenuta e mitigata per rispettare l’angoscia del tedesco. Italy's Jannik(R) comforts Germany's Alexanderafter his victory during their men's singles final match on day fifteen of the Australian Open tennis tournament in Melbourne on January 26, 2025.