Lite sul treno diciannovenne soccorso

Hanno iniziato a litigare sule presto la situazione è degenerata, tanto che alla stazione di Canegrate sono dovuti intervenire anche i carabinieri della compagnia di Legnano in assistenza agli uomini della Polfer. Si è conclusa con una “visita“ al Prontoper uno dei due contendenti la vicenda che ha coinvolto due giovani che sabato sera stavano viaggiando sulla linea ferroviaria che mette in comunicazione Legnano e il territorio con Milano. Per motivi ignoti i due, una di nazionalità albanese e l’altro di origini magrebine, hanno iniziato a litigare mentre si trovavano sullo stesso vagone e lasi è trasformata in un confronto fisico: poco dopo le 23 i carabinieri sono dovuti dunque intervenire e uno dei due litiganti, il 19enne che ha avuto la peggio nel “confronto”, è statodagli uomini della Croce rossa di Legnano e dal personale dell’automedica ed è stato infine trasportato al Prontodi Legnano in codice giallo.