Casertanews.it - "L’immaginario erotico nella narrazione visuale": esperti a confronto al centro Terre Blu

Leggi su Casertanews.it

Giovedì 30 gennaio alle 19 presso ilBlu, in via San Nicola 27 a Caserta, si terrà un incontro dal titolo: “GULP approfondimenti.”.Organizzato daBlu in collaborazione con la libreria Comix factory e il libraio impertinente.