Imolaoggi.it - Liliana Segre: ‘l’antisemitismo ora è più manifesto’

Leggi su Imolaoggi.it

“Sono molto pessimista sulla memoria. Il pessimismo aumenta in un tempo come oggi quando nessuno studia storia e geografia, quando nessuno si toglie da quel telefonino per pensare, senza cultura, senza morale e senza pensare a se stessi come un ente eccezionale che è ognuno di noi non si può che esser pessimisti. Quando saremo.