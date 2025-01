Leccotoday.it - Lierna: picchiava l'ex moglie, arrestato 42enne

Leggi su Leccotoday.it

È statodopo quattro anni per aver picchiato l'ex. I carabinieri di Francofonte (Siracusa) hanno ammanettato un, dando così esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Lecco. L’uomo, con precedenti penali per reati in materia di armi, stupefacenti e.