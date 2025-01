Padovaoggi.it - L'Elon Musk di EvyRein che diventa "Mask" già preso di mira: fan o denigratori?

Come accade con le opere di street art, qualcuno forse se la voleva portare via. Oppure non ne apprezzava il messaggio e ha voluto quindi vandalizzarla. Difficile stabilire, guardando com'è rimasta l'opera di Evy Rein, se sia un atto ostile quello contro la sua rappresentazione del magnate.