Laverita.info - Le toghe rotte si contraddicono. E l’Anm frigna: «Nordio non ci parla»

Rimostranze confuse: per Nicola Gratteri i pubblici ministeri saranno troppo deboli, per il pg Luigi Salvato, invece, troppo forti. Flop dell’Aventino anti governo: da Napoli a Torino, ha aderito solo una frazione dei giudici in organico.