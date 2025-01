Panorama.it - Le toghe rotte si contraddicono. E l’Anm frigna: «Nordio non ci parla»

All’indomani delle proteste dellecontro la riforma della giustizia, gli elementi che colpiscono di più sono la confusione, la mancanza di compattezza del dibattito e le numerose contraddizioni interne alla magistratura. Non esiste una coerenza e sui temi della riforma ognuno va per sé. Lo si capisce sfogliando i giornali e ascoltando le dichiarazioni di diversi togati. Nicola Gratteri, procuratore capo di Napoli, come sospettavano in molti, ha deciso di disertare la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario alla quale era presente anche il ministro della Giustizia, Carlo. Gratteri ha rinunciato, convinto che siano «troppe le accuse rivolte alla magistratura» e, nella stessa giornata, in un’intervista rilasciata a Repubblica, ha spiegato le sue ragioni. Partendo dalla separazione delle carriere, che «serve solo a indebolire il pubblico ministero», finendo alla questione intercettazioni.